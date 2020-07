Covid-19, il bollettino del 28 luglio: 11 decessi, 181 nuovi contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Covid-19 bollettino del 28 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri dell’epidemia Covid-19 registrati oggi martedì 28 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +181. Il conto dei deceduti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #bollettino Covid in Campania, altri 29 positivi nelle ultime 24 ore: m… - lelloarcuri2 : L’incremento dei contagi è da correlarsi ai 5 positivi rilevati tra i migranti sbarcati a #Crotone il 25 luglio.… - pparissenti : RT @GagliardoneS: In Calabria i clandestini hanno il covid? Il PD non vuole che si dica: 'niente bollettino, alimenta il razzismo' Il PD n… - 56carlo : RT @GagliardoneS: In Calabria i clandestini hanno il covid? Il PD non vuole che si dica: 'niente bollettino, alimenta il razzismo' Il PD n… -