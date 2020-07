Covid-19, Altroconsumo indaga sull'impatto del virus sulle vacanze degli italiani (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Siamo nel pieno dell'estate, la stagione preferita da tutti gli italiani che amano viaggiare e scoprire nuove mete, tradizioni e sapori. Quella di quest'anno sarà un'estate fuori dal comune e ha costretto molti a dover rivedere i propri piani per le vacanze. Altroconsumo ha realizzato un'indagine volta a fotografare i cambiamenti dettati dall'arrivo del coronavirus nelle abitudini e nelle spese delle persone, anche dopo la fine del lockdown, prestando particolare attenzione a come la pandemia ha stravolto i progetti per le vacanze degli italiani. Altroconsumo presenta, inoltre, la guida Covid&Co che racchiude le principali informazioni e indicazioni per convivere al meglio con la situazione che ... Leggi su liberoquotidiano

Quella di quest’anno sarà un’estate fuori dal comune con la pandemia che ha stravolto i progetti per le vacanze degli italiani. Secondo la ricerca condotta da Altroconsumo, i piani del 63% degli inter ...

