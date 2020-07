Cosimo Ferri, da Calciopoli al Csm: chi è il politico con la toga citato in 15 anni d’inchieste. Che i berlusconiani chiamavano “il geco” (Di martedì 28 luglio 2020) A Palazzo Grazioli lo chiamavano il “geco“, come il rettile notturno che ci vede benissimo pure al buio. Soprattutto al buio. Lo chiamavano così perché aspettava la notte per recarsi da Silvio Berlusconi: prima di entrare, hanno raccontato i bene informati a Tommaso Labate, attendeva dietro alle piante dell’ingresso posteriore della storica residenza romana dell’ex cavaliere. Poi, quando gli ultimi ospiti se ne andavano, si faceva annunciare: “Presidente, il geco è in arrivo”. Il geco era Cosimo Maria Ferri, l’emblema del Patto del Nazareno nel mondo politico-giudiziario. Spedito al governo da Forza Italia, entrato in Parlamento col Pd di Matteo Renzi, ora è un deputato di Italia Viva. politico con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Colpo di scena nel panorama politico lunigianese (e non solo). Il sindaco di Bagnone lascia il Partito Democratico. E a quanto si può capire, pare intenzionato a passare con Iv, il partito di Matteo R ...

Giustizia, la lettera del Pd ai partiti: "Via la sezione disciplinare dal Csm, diventi un'Alta corte indipendente"

ROMA - La magistratura alla prova della Costituzione. Che oggi non consente di separare le carriere, come vorrebbero gli avvocati e il centrodestra. E non permette neppure di mettere fuori dal Csm la ...

