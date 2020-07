Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e trasferta anche se in telelavoro (Di martedì 28 luglio 2020) I rimborsi forfettari dei consiglieri regionali di Friuli-Venezia Giulia e Toscana finiscono nel mirino della Corte dei Conti che vuole chiarire se ci sia stato un danno erariale durante lo stop alle convocazioni durante l’emergenza coronavirus. In particolare, i magistrati revisori analizzeranno i “gettoni” di presenza riscossi dai singoli componenti delle assemblee regionali e i rimborsi di vitto e trasferta riscossi nonostante le sedute si siano svolte da casa, in teleconferenza. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, la procuratrice regionale del Friuli-Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, ha avviato un’istruttoria per verificare se vi sia un danno erariale. Gli accertamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

