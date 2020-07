CorSera - Diritti tv, tre scenari possibili: ADL vuole limitare i fondi interessati (Di martedì 28 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Colombo, giornalista de Il Corriere della Sera, intervenuta sul tema dei Diritti tv: “Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per presentare le offerte vincolanti per diventar ... Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : CorSera: 'Settimana decisiva per il futuro della A tra i diritti televisivi e le offerte dei fondi': 'Settimana dec… - MilanNewsit : CorSera: 'Settimana decisiva per il futuro della A tra i diritti televisivi e le offerte dei fondi' -

Ultime Notizie dalla rete : CorSera Diritti CorSera – Serie A e diritti tv, soltanto tre gli scenari possibili: la situazione CalcioNapoli1926.it Afghanistan, Italia e Nato. La missione secondo Guerini

Il ministro italiano risponde a un editoriale di Venturini: il ruolo dell’Italia in Afghanistan in mezzo al ritiro e all’accordo di Trump con i Talebani “L’accordo di pace tra Usa e Movimento talebano ...

Da Twitter all’Iran, hacker e sabotatori attivissimi

Dalla truffa su Twitter alle interferenze sui vaccini fino agli strani incendi in Iran. Cronaca breve di giornate che dimostrano la potenzialità del cyberwarfare Sul CorSera, l’esperto di policy tecno ...

Il ministro italiano risponde a un editoriale di Venturini: il ruolo dell’Italia in Afghanistan in mezzo al ritiro e all’accordo di Trump con i Talebani “L’accordo di pace tra Usa e Movimento talebano ...Dalla truffa su Twitter alle interferenze sui vaccini fino agli strani incendi in Iran. Cronaca breve di giornate che dimostrano la potenzialità del cyberwarfare Sul CorSera, l’esperto di policy tecno ...