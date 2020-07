Coronavirus, Zangrillo: “Ribadisco che il virus non esiste più, nessuno mi ha ancora smentito” (Di martedì 28 luglio 2020) Il direttore dell’unità di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo è intervenuto al convegno sul Covid-19 al Senato ed ha ribadito la sua posizione in merito all’evoluzione del virus: “Dobbiamo convivere con il virus, ma l’ultimo malato grave ricoverato in terapia intensiva con i sintomi del Covid-19 risale al 18 aprile. Da quella data non ci sono stati più malati di quel tipo. Come ho detto tempo fa, ribadisco che il virus è clinicamente inesistente. Molti colleghi condivido la mia affermazione tanto che nessuno è ancora stato capace di smentirmi. Va bene il buonsenso, ma non vedo il bisogno di alcuni eccessi“. Leggi su sportface

