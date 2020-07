Coronavirus, Zangrillo e i medici del convegno «negazionista» rispondono alle critiche: «Noi sinceri. Quelle di Galli dichiarazioni offensive» (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio) Alberto Zangrillo non ci sta. Il primario dell’ospedale Raffaele di Milano non ne vuole sapere di essere definito «negazionista» per aver partecipato all’evento sul Coronavirus che si è svolto ieri, 27 luglio, al Senato. Allo stesso incontro c’erano anche, tra i medici, il virologo Massimo Clementi e il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti. «Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati di Covid-19 curati al San Raffaele – dice all‘Adnkronos Salute – dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni dell’ospedale e dopo aver personalmente trasportato malati ... Leggi su open.online

