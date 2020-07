Coronavirus: Wto, persi 320 mld nel turismo mondiale (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA-AFP, - MADRID, 28 LUG - La pandemia di Covid-19 ha causato perdine per 320 miliardi di dollari nel turismo mondiale da gennaio a maggio rispetto all'anno prima. Lo riferisce l'Organizzazione ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA-AFP) - MADRID, 28 LUG - La pandemia di Covid-19 ha causato perdine per 320 miliardi di dollari nel turismo mondiale da gennaio a maggio rispetto all'anno prima. Lo riferisce l'Organizzazione mon ...