Coronavirus, verso la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre. Conte: “La pandemia non ha esaurito i suoi effetti” (Di martedì 28 luglio 2020) Lo stato di emergenza “viene a scadere alla fine di questo mese. Anche in mancanza di un obbligo normativo, ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione. Si è concluso poche ore fa un Cdm nel quale abbiamo valutato la proroga dello stato d’emergenza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all’emergenza Covid. “La proroga è una facoltà espressamente prevista dalla legge e attivabile ogni qual volta, anche a distanza di tempo dell’evento, si rende necessaria. Questa esigenza si verifica quasi sempre. Lo dimostrano diversi precedenti. Ad oggi la ... Leggi su meteoweb.eu

