Coronavirus Usa: Trump esorta i governatori a riaprire gli Stati (Di martedì 28 luglio 2020) L'appello giunge nonostante i contagi ed i decessi siano in continua crescita nel Paese, con 57.039 nuovi casi e ulteriori 679 morti nelle ultime 24 ore Leggi su firenzepost

