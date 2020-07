Coronavirus: un morto in Lombardia e 53 nuovi casi (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - A fronte di 6.326 tamponi processati, in Lombardia sono 53 i nuovi casi positivi al Covid19. Di questi nove sono debolmente positivi e 19 sono emersi con i test sierologici. Dopo quattro giorni senza decessi, c'è invece un morto nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione, sono 13 i posti occupati in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre i ricoverati meno gravi sono 14 in più di ieri, 151 in tutto. I guariti/dimessi sono 99 in più e portano il totale a 72.528. Leggi su iltempo

ladyonorato : La cura del Covid va iniziata già dai primi sintomi e a domicilio, sotto costante monitoraggio medico. Così a Piace… - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun morto e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Report comple… - TV7Benevento : Coronavirus: un morto in Lombardia e 53 nuovi casi... - Euroscettici : #Coronavirus nel Lazio, altri 10 casi e un morto «Ad oggi contagi in arrivo da 26 Paesi stranieri» - Lichtung5 : Coronavirus, in Abruzzo un morto e un nuovo contagiato -