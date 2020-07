Coronavirus, turismo internazionale ha perso 320 miliardi tra gennaio e maggio (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – La crisi sanitaria da Coronavirus ha generato perdite al turismo mondiale per 320 miliardi di dollari da gennaio a maggio 2020 rispetto lo stesso periodo del 2019. A quantificare il costo della pandemia sul settore è l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) che sottolinea come si parli di numeri tre volte maggiori alle perdite registrate dal turismo internazionale durante la crisi economica del 2009. Tra gennaio e maggio, secondo il barometro mondiale del turismo del UNWTO il numero di turisti internazionali è calato del 56% rispetto all’anno precedente, pari a 300 milioni di visitatori in meno. Il barometro segnala che l’indice ... Leggi su quifinanza

BOLZANO. Quasi 1 miliardo di euro. E' questa la stima fatta dalla Provincia di Bolzano per quanto riguarda i danni causati alle casse pubbliche dal coronavirus in questi cinque mesi. Il risultato arri ...

Confcommercio: ok Catalfo e Franceschini su prolungamento cig Covid nel turismo

Giudizio positivo da Faita, Federalberghi, Fiavet e Fipe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Faita (campeggi e villaggi turistici), Federalberghi (imprese turistico ricettive), Fiavet (age ...

