Coronavirus | Trump | “Un vaccino potrebbe essere approvato molto presto”

Un vaccino per il Coronavirus potrebbe essere approvato "molto, molto presto". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che gli Stati Uniti hanno aumentato anche la produzione di mascherine e guanti. Il presidente americano si congratula anche con Kodak per l'accordo raggiunto e con il quale produrra' componenti per farmaci generici cosi' da facilitare l'indipendenza americana dall'estero per le medicine.

