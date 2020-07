Coronavirus, Trump: “Enormi progressi verso vaccino” (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – “Sul fronte del vaccino stiamo facendo enormi progressi. Non siamo mai andati così veloce”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciando che negli Usa “si stanno producendo in anticipo i candidati al vaccino più promettenti”. La ricerca sulle armi contro la pandemia di Covid-19 avanza rapidamente con, negli Usa, un altro vaccino – il quinto secondo la classifica più aggiornata dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) – arrivato alla fase 3, la più avanzata della sperimentazione clinica. Ad averlo messo a punto è l’azienda americana Moderna in collaborazione con l‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti diretto da Anthony Fauci. I test saranno condotti in 89 ... Leggi su quifinanza

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump assicura: 'Ricerca sul vaccino procede in tempi record'. In Brasile sanitari e vescovi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump: enormi progressi verso il vaccino #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, dal New York Times paragone tra Usa e Italia: 'Fallimento di Trump' - generacomplotti : RT @globalistIT: I social rimuovono un video pieno di fake news sul Coronavirus rilanciato da Trump - cesarebrogi1 : RT @TizianaFerrario: Gli americani morti sono ormai quasi 150 mila. In questo video le reazioni stupite nel mondo alle scelte negazioniste… -