Coronavirus, Trump: “Credo che molti governatori debbano riaprire gli stati” (Di martedì 28 luglio 2020) Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha esortato i governatori a aprire gli stati, allentando le restrizioni contro il Coronavirus. WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump ha esortato i governatori di alcuni Stati ad allentare le restrizioni imposte per far fronte alla diffusione del Coronavirus. Il messaggio di Trump ai governatori “Credo davvero che molti governatori dovrebbero aprire gli Stati che non stanno aprendo“, ha dichiarato il capo della Casa Bianca alla Cnn, pur non menzionando espressamente gli stati in questione. Donald TrumpIl Coronavirus negli Usa L’appello giunge nonostante i contagi ed i decessi siano in continua ... Leggi su newsmondo

