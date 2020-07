Coronavirus, stato di emergenza prorogato fino ad ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Il 31 luglio scadrà lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Governo. Dopo 6 mesi la situazione sembrerebbe essere migliorata, sia dal punto di vista dei contagi, sia dal punto di vista dei decessi, ma il Covid è ancora presente sul nostro territorio. Per questo motivo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a Carlo_bis) Solito gioco: sul Coronavirus colpevoliz… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Open_gol : «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemi… - miriamberzi : RT @Cartabellotta: Prolungare #statodiemergenza 31 dicembre ? 31 ottobre ? 15 ottobre Passo del gambero conferma decisione non basata su ev… - madmakko : RT @Cartabellotta: Prolungare #statodiemergenza 31 dicembre ? 31 ottobre ? 15 ottobre Passo del gambero conferma decisione non basata su ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stato Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Conte: “Proroga stato di emergenza è inevitabile” Fanpage.it Nuovo cluster di Coronavirus in Sicilia, 11 positivi tra cui 3 bambini: chiusi centri estivi

Ancora un cluster di Coronavirus in Sicilia. Il mini focolaio è stato individuato questa volta nel comune di Pedara, in provincia di Catania: attualmente sono 11 i cittadini risultati positivi, tra cu ...

La rivolta dei sindaci stravolge la Sanremo

Per questa particolarissima stagione 2020 ci aspettava una Milano-Sanremo decisamente insolita con lo spostamento della corsa in piena estate e con il grande caldo come nuovo importante fattore da ten ...

Ancora un cluster di Coronavirus in Sicilia. Il mini focolaio è stato individuato questa volta nel comune di Pedara, in provincia di Catania: attualmente sono 11 i cittadini risultati positivi, tra cu ...Per questa particolarissima stagione 2020 ci aspettava una Milano-Sanremo decisamente insolita con lo spostamento della corsa in piena estate e con il grande caldo come nuovo importante fattore da ten ...