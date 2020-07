Coronavirus, stato d’emergenza prorogato fino al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, proroga stato d’emergenza al 31 ottobre: decisione governo Il governo ha deciso nella serata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, sulla proroga dello stato di emergenza per l’epidemia da Coronavirus: verrà prorogato fino al 31 ottobre 2020. Prima del Consiglio dei ministri il premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice di maggioranza. Dopo le critiche dei giorni scorsi e le perplessità anche all’interno degli stessi partiti che sostengono l’esecutivo si è deciso di confrontarsi e in ogni caso di chiedere poi un voto al Parlamento. La proroga dello stato di emergenza viene ritenuta necessaria per snellire le procedure sull’acquisto del materiale ... Leggi su tpi

