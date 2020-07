Coronavirus, stato d’emergenza prorogato al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – stato di emergenza prorogato al 15 ottobre in Italia per l’emergenza Covid-19 con l’impegno del Governo a “definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali”, senza cioè dpcm ma con decreti legge per eventuali nuove limitazioni anti-contagi. Il premier Giuseppe Conte conferma il sì del Governo alla risoluzione presentata in Aula al Senato per l’estensione dello stato di emergenza. “Ognuno ha la sua opinione ma nessuno dovrebbe imputare con onestà intellettuale la volontà di prorogare paure e allarmismi o torsione autoritarie”, ha aggiunto Conte che ha parlato di “misure minimali di precauzione“. Nella replica al Senato, il presidente del Consiglio ha ribadito che la proroga ... Leggi su quifinanza

