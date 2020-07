Coronavirus, stato d'emergenza fino al 15/10. Conte: «Ok governo a risoluzione maggioranza. Proroga inevitabile, virus circola» (Di martedì 28 luglio 2020) Proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre e non più fino al 31 come ipotizzato fino ad oggi. Giuseppe Conte parlando in Aula al Senato ha sottolineato che «pur in assenza... Leggi su ilmessaggero

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a Carlo_bis) Solito gioco: sul Coronavirus colpevoliz… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Open_gol : «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemi… - Agenparl : Com.stampa - CORONAVIRUS: BOCCIA, VIRUS CIRCOLA, NESSUNA REGIONE CHIEDE DI INTERROMPERE STATO EMERGENZA. SERVE SERI… - ALisimberti : RT @Adri19510: Matteo Salvini, Lega sconcertata per lo stato d'emergenza: il leader leghista chiama Sergio Mattarella -