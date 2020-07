Coronavirus, Speranza: non dividiamoci su regole essenziali (Di martedì 28 luglio 2020) 'Di fronte a una crisi e a un'emergenza come quella del Covid il Paese deve essere unito. Non dividiamoci su questioni fondamentali. Sono rimaste tre regole: l'uso delle mascherine, la distanza di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Italia : #Speranza: 'Indossare mascherine è essenziale' - fattoquotidiano : Coronavirus, Zangrillo sbotta su La7: “Dico quello che vedo e ho le palle piene. Speranza sostiene la mia tesi ma h… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure'. 'Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti… - giusi59campioni : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: non dividiamoci su regole essenziali #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: non dividiamoci su regole essenziali #coronavirus -