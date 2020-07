Coronavirus, Sileri: "Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti" (Di martedì 28 luglio 2020) "Paura no, ma consapevolezza che la malattia esiste e che dobbiamo conviverci sì". Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri fa il punto sulla situazione della pandemia di Coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) in Italia in un'intervista al Corriere della Sera. "In Italia", afferma Sileri, "ci stiamo difendendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia". E annuncia: "Per il futuro io ho proposto Tamponi obbligatori per tutti negli aeroporti ripetuti dopo 5 giorni, magari riducendo la quarantena per chi arriva" per fronteggiare la situazione dei possibili contagi da Covid-19. Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' - infoitinterno : Coronavirus, l’invito di Sileri: “Mascherina come occhiali da vista. Seconda ondata? Mai con 1000 morti al giorno” - infoitinterno : Sileri: “A settembre tutti a scuola, il coronavirus non tornerà” - infoitinterno : Coronavirus a Napoli | il viceministro Sileri al Pascale | «Recuperiamo mezzo milione di interventi chirurgici» - mariavenera2 : RT @ilriformista: #Coronavirus, l’invito di #Sileri: “Mascherina come occhiali da vista. Seconda ondata? Mai con 1000 morti al giorno” @pie… -