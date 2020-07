Coronavirus, Sileri: “Ho proposto tamponi obbligatori in aeroporto” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, tamponi obbligatori in aeroporto. E’ questa una delle proposte del vice ministro Pierpaolo Sileri annunciate quest’oggi al Corriere della Sera. Coronavirus, parola al viceministro della Salute. Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera oggi in edicola, ha fatto il punto della situazione sul piano epidemiologico non escludendo alcune novità importanti. La sua … L'articolo Coronavirus, Sileri: “Ho proposto tamponi obbligatori in aeroporto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' - infoitsalute : Coronavirus a Napoli, il viceministro Sileri al Pascale: «Recuperiamo mezzo milione di interventi chirurgici» - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' - infoitsalute : Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' - CettinaCaminiti : RT @SkyTG24: Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' -