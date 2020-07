Coronavirus, Sileri: al momento “è più probabile che a fine giornata ci siano più traumi da incidenti stradali che malati di COVID” (Di martedì 28 luglio 2020) “Paura no, ma consapevolezza che la malattia esiste e che dobbiamo conviverci sì: in Italia ci stiamo difendendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con una media di 200 contagi al giorno e le terapie intensive che si svuotano, è più probabile che a fine giornata ci siano più traumi da incidenti stradali che malati di Coronavirus“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, riferendosi ai dati dell’OMS sul Coronavirus, che riportano un’accelerazione dell’epidemia nel Mondo, con 16 milioni di casi e oltre 640mila morti. “L’Oms si riferisce alle aree come ... Leggi su meteoweb.eu

