Coronavirus, Senato approva mozione per proroga stato d'emergenza fino al 15/10 (Di martedì 28 luglio 2020) Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre con 157 sì, 125 contrari e 3 astenuti. Due Senatori del M5s, Crucioli e Ciampolillo, in ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e… - NicolaPorro : Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo person… - Agenzia_Ansa : L'emergenza non esiste, convegno anticovid al Senato. #Salvini, mi autodenuncio, io do la mano #Coronavirus #ANSA - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Conte: «Stop alle misure sarebbe incongruo. La pandemia non è finita». Il presidente del Consiglio chiede al #Parlamento… - Ale_Librighter : RT @NicolaPorro: Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo persone con u… -