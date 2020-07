Coronavirus, seconda ondata a ottobre nel Nord Italia: la previsione dell'immunologo americano Fauci (Di martedì 28 luglio 2020) L'ennesimo allarme stavolta arriva dagli Stati Uniti. L'autorevole immunologo della task force Usa, Anthony Fauci, intervistato da La7 nel programma "In Onda" che verrà trasmesso stasera, prevede una possibile nuova ondata di Coronavirus in autunno nel Nord Italia, col ritorno del freddo. "È uno scenario verosimile - dice Fauci- soprattutto quando il clima cambierà in autunno e in inverno, la situazione potrebbe complicarsi. Inevitabilmente potrebbe sovrapporsi la stagione dell'influenza e questo potrebbe complicare il quadro. Ad esempio negli Stati Uniti ma anche in Italia, in inverno, soprattutto nel Nord del Paese, ci sarà la possibilità, non ... Leggi su iltempo

