Coronavirus, positivo al covid -19: il sindaco dispone il lockdown. Ecco dove (Di martedì 28 luglio 2020) Un caso di positività al covid 19, di una donna residente in Lombardia che è stata in vacanza a Caccuri, ha spinto il sindaco del piccolo borgo del Crotonese, Marianna Caligiuri, a disporre la chiusura del palazzo comunale per tre giorni a partire da oggi 28 luglio. Uguale provvedimento, sempre per disposizione del primo cittadino, tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle che vendono beni alimentari. La decisione è stata presa in quanto la persona, originaria di Caccuri, è arrivata nel paese calabrese dalla Lombardia con il coniuge ed il figlio ad inizio luglio. Non risultava positiva perché pochi giorni prima aveva fatto un tampone in seguito ad una visita medica in un ospedale lombardo. Nei giorni scorsi la persona, sempre per una visita medica, ha fatto ritorno in Lombardia e, ad un ... Leggi su howtodofor

fattoquotidiano : Pesaro Urbino, positivo al coronavirus va a una festa: 70 in isolamento e 5 contagiati - LaStampa : Coronavirus, nel Regno Unito primo caso di gatto positivo: è stato contaminato dal proprietario @fulviocerutti - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Real Madrid: #Mariano positivo ?? L'attaccante dei #Blancos è risultato positivo al… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #POSITIVO al #COVID va ad una #FESTA, 70 persone in #QUARANTENA. Ecco DOVE è successo - marcodelacroix1 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, positivo il presidente della Bielorussia Lukashenko [aggiornamento delle 18:37] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, il bollettino di oggi 28 luglio: 11 morti e 212 contagi la Repubblica Coronavirus, nel Lazio dieci nuovi casi e un decesso: positivo anche un bambino

Coronavirus, Lazio: "Oggi registriamo 10 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, un caso da Spagna, un caso da Turchia, un caso da Romania e ...

In aumento i nuovi casi di Coronavirus, 11 i decessi

Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181. In crescita rispet ...

Coronavirus, Lazio: "Oggi registriamo 10 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, un caso da Spagna, un caso da Turchia, un caso da Romania e ...Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181. In crescita rispet ...