Coronavirus Pomezia: registrati due nuovi casi negli ultimi giorni, la situazione al 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Salgono a 68 i cittadini guariti nel nostro Comune e scendono a 5 le persone positive al Covid-19, di cui 4 in isolamento domiciliare e 1 ricoverata presso lo Spallanzani di Roma. Pomezia: due casi di Covid-19 negli ultimi giorni Due i nuovi casi registrati in questi giorni: un uomo di 64 anni e uno di 54, quest’ultimo attualmente presso la struttura ospedaliera. Sono 25 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Vaccino in farmacia a gennaio 2021

Il vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia potrebbe arrivare nelle farmacie a gennaio 2021. Il siero che potre ...

