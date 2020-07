Coronavirus: Pizzul (Pd), 'Fontana al capolinea ma mozione sfiducia ora è rischio' (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana "è arrivata al capolinea: utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per farla cadere, ivi compresa l'ipotesi di una mozione di sfiducia. è chiaro però che dobbiamo usare strumenti che siano anche efficaci. E credo che portare immediatamente una mozione di sfiducia in aula rischi di rafforzare la maggioranza più che favorirne la caduta". Lo afferma Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, intervistato dal Corriere della Sera dopo l'intervento in aula di >Fontana su caso camici. "Fontana ha dichiarato il falso quando ha assicurato che non si ... Leggi su iltempo

Coronavirus Pizzul Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Pizzul