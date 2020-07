Coronavirus, parla lo studioso che aveva “previsto” la pandemia: “Si sapeva che sarebbe arrivata, siamo noi che attiriamo i virus” (Di martedì 28 luglio 2020) “Questa pandemia di livello globale, non è un evento indipendente che ci sta capitando come una grande sventura; fa parte di un vasto quadro di avvenimenti causati da quello che gli esseri umani stanno facendo, dal modo in cui viviamo su questo pianeta“: lo ha affermato, in un’intervista ad Avvenire, David Quammen, lo studioso autore del libro “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, che aveva “previsto” l’arrivo di una emergenza planetaria. “Non ero un veggente, non ero un profeta, ma seguivo attentamente una cerchia limitata di esperti che indagavano sulle malattie, e gli scienziati dicevano proprio queste cose. In ambito scientifico si sapeva che sarebbe arrivata una pandemia, che ... Leggi su meteoweb.eu

saracino58 : RT @Etruria72: Non esiste solo il coronavirus. Nel mondo ci sono 45 milioni di persone positive all'HIV e ogni anno ne muoiono un milione!… - Sarah00771904 : RT @Etruria72: Non esiste solo il coronavirus. Nel mondo ci sono 45 milioni di persone positive all'HIV e ogni anno ne muoiono un milione!… - daniele19921 : RT @Etruria72: Non esiste solo il coronavirus. Nel mondo ci sono 45 milioni di persone positive all'HIV e ogni anno ne muoiono un milione!… - LiberoFreedom : RT @Etruria72: Non esiste solo il coronavirus. Nel mondo ci sono 45 milioni di persone positive all'HIV e ogni anno ne muoiono un milione!… - BroccoloGina : @LoPsihologo Mi sorprende che parla come un Salvini qualsiasi una persona che insieme agli affetti più cari come mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Coronavirus, parla lo studioso che aveva “previsto” la pandemia: “Si sapeva che sarebbe ... Meteo Web C'è stato un primo caso di Covid-19 in Corea del Nord?

La città di Kaesong, vicino al confine con la Corea del Sud, è stata isolata dopo un primo caso sospetto di Covid-19: un disertore 24enne rientrato nello stato governato da Kim Jong-un. Ma per ora non ...

Coronavirus: Baffi (Iv), 'no a processi sommari in Regione Lombardia'

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari". Lo afferma Patrizia Baffi, consigliera di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia dopo essere usci ...

La città di Kaesong, vicino al confine con la Corea del Sud, è stata isolata dopo un primo caso sospetto di Covid-19: un disertore 24enne rientrato nello stato governato da Kim Jong-un. Ma per ora non ...Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari". Lo afferma Patrizia Baffi, consigliera di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia dopo essere usci ...