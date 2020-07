Coronavirus, Papa Francesco: “Lasciamoci contagiare dall’amore non dal Covid, l’emergenza ci deve scuotere dall’ingiustizia globale” (Di martedì 28 luglio 2020) “Lasciamoci contagiare dall’amore, non dal virus”. E’ l’appello che Papa Francesco lancia nella prefazione per il volume ‘Comunione e speranza’ – edito dalla Lev, la Libreria Editrice Vaticana, curato dal cardinale Walter Kasper presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani con il sacerdote tedesco George Augustin fondatore dell’Istituto Kasper. Il Pontefice ricorda “il doloroso digiuno eucaristico” che molti cristiani hanno vissuto per la cessazione delle celebrazioni liturgiche pubbliche ed esorta affinché “il pericolo del contagio da virus ci insegni un altro tipo di ‘contagio’: quello dell’amore, che si trasmette da cuore a cuore“. Il Coronavirus ... Leggi su meteoweb.eu

