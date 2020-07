Coronavirus: Osservatorio legislazione, diritto dell'emergenza conforme a Costituzione (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Non deve essere trascurato il risultato che, con il 'diritto dell'emergenza' e la 'resilienza' delle assemblee legislative, è stato ottenuto, secondo una valutazione che sembra essere allo stato confermata, oltre che dai pareri delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato e del Comitato per la legislazione, anche dai primi orientamenti in sede giurisdizionale: il contenimento dell'epidemia in un quadro di sostanziale compatibilità con i valori costituzionali". E' quanto si sottolinea nel Rapporto dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati relativo al primo biennio della legislatura, presentato questa mattina. ... Leggi su iltempo

