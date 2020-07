Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 milioni di contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Con i contagi che crescono in alcune parti del mondo dall’Oms parte un appello a non sottovalutare il nemico e a non considerare il comportamento di Sars Cov 2 in base alle stagioni. Anche se molti virologi considerano la “stagionalità innegabile” – in considerazioni di dati e latitudini – e sono diversi gli studi che stanno cercando di capire un eventuale nesso. La pandemia di Covid 19 sarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù. La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”, ha dichiarato la dottoressa Margaret Harris nel corso di un briefing virtuale a Ginevra, sollecitando l’applicazione di misure per rallentare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

