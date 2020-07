Coronavirus, Oms: “Covid-19 sarà unica grande ondata”. Pfizer entra nella fase 3 della sperimentazione del vaccino (Di martedì 28 luglio 2020) L’Oms sul Coronavirus: “Sarà una unica grande ondata. Nessuna differenza tra stagioni”. GINEVRA (SVIZZERA) – “Il Coronavirus sarà una grande ondata“, a dirlo è la portavoce dell’Oms in un briefing virtuale. In questa riunione, riferisce il Guardian, la dottoressa Margaret Harris, ha confermato la richiesta a tutti i Paesi di non abbassare la guardia. “La gente – ha aggiunto – sta pensando ancora ad un comportamento come una semplice influenza. Ma stiamo parlando di un nuovo virus che si muove in modo diverso. Ci aspettiamo una sola grane ondata con alcune piccole differenze. Bisogna appiattire la curva e trasformarla in qualcosa che ci sfiori solo i piedi”. La corsa al vaccino Dopo ... Leggi su newsmondo

