Coronavirus – Oggi numeri confortanti, crolla la percentuale dei positivi sui tamponi: il bollettino aggiornato (Di martedì 28 luglio 2020) Sono confortanti i dati che giungono Oggi dal Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus, sono 181 i nuovi casi su 48.170 tamponi, dunque è risultato positivo lo 0,37% dei test processati, la percentuale più bassa degli ultimi dieci giorni. A questi si aggiungono 11 decessi e 163 persone guarite, che portano il bilancio a: 246.488 casi totali 35.123 morti 198.756 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.609, così suddivisi: 749 (+9) ricoverati in ospedale (5,9%) 40 (-5) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.820 (+24) in isolamento domiciliare (93,8%) L'articolo Coronavirus – Oggi numeri ... Leggi su sportfair

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - RegLombardia : #LNews @GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuo… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 luglio: 11 morti e 181 contagi - serenel14278447 : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 luglio: 11 morti e 181 contagi -