Coronavirus, oggi in Italia 11 morti ma la percentuale dei positivi sui tamponi crolla allo 0,37%: è ai minimi storici, i DATI sono confortanti (Di martedì 28 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 163 guariti e 181 nuovi casi su 48.170 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,37% dei test processati, la percentuale più bassa degli ultimi dieci giorni. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.488 casi totali 35.123 morti 198.756 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.609, così suddivisi: 749 (+9) ricoverati in ospedale (5,9%) 40 (-5) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.820 (+24)in isolamento domiciliare (93,8%) Ecco il grafico con ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - Mov5Stelle : Per sostenere le famiglie dopo la crisi causata dal coronavirus, ci siamo battuti per l'introduzione del… - SkyTG24 : #Coronavirus, Conte al Senato: 'Proroga dello stato di emergenza inevitabile, il virus continua a circolare'. Cosa… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID19 -