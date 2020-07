Coronavirus oggi 28 luglio in Lombardia: i dati del bollettino (Di martedì 28 luglio 2020) L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 28 luglio nel bollettino con i dati della Regione: oggi 53 nuovi positivi e dopo 4 giorni senza decessi una vittima Tra i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia specifica che 9 sono ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 6.326 tamponi. I guariti/dimessi sono 99 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 13 , uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ospedalizzati nelle ultime 24 ore sono 14. Nelle province i casi sono suddivisi con 21 casi a Milano, 16 solo a Milano città, 19 a Bergamo, 3 a Brescia e a Pavia. Varese presenta 4 positivi nelle ultime 24 ore mentre Como, Lecco, ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - Mov5Stelle : Per sostenere le famiglie dopo la crisi causata dal coronavirus, ci siamo battuti per l'introduzione del… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 12.609 (+28) Deceduti: 35.123 (+11) Guariti: 198.756 (+163) Totale casi: 246.488… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria #Coronavirus #COVID19 -