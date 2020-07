Coronavirus, oggi 181 nuovi positivi. In terapia intensiva 40 persone in tutto (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Mentre il premier Conte chiede la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, in Italia il Coronavirus resta al palo. Non c’è nessuna impennata, la situazione resta insomma stabile. oggi i nuovi positivi sono infatti 181, ieri erano stati 170. Le vittime sono 11, ieri erano state 5. Dall’inizio dell’emergenza il bilancio è di 35.123 morti. Relativamente ai nuovi contagi, va detto che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi il doppio dei tamponi fatti ieri: oggi 48.170, ier 25.551. Attualmente in Italia i malati, ovvero le persone attualmente positive, sono in tutto 12.609. oggi sono poi guarite altre 163 persone. Complessivamente, dopo aver contratto ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - RegLombardia : #LNews @GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuo… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - francopizzetti : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 luglio: 11 morti e 181 contagi - intenseitaliano : Coronavirus, 11 morti in più. Proroga stato d'emergenza - La Gazzetta dello Sport -