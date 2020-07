Coronavirus, nel Lazio casi esteri importati da ben 26 paesi diversi: i dati dalle Asl aggiornati al 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Oggi registriamo 10 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, un caso da Spagna, un caso da Turchia, un caso da Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono per screening in fase di pre-ospedalizzazzione. Leggi anche: Fiuggi, in arrivo 60 immigrati da Lampedusa: paura Covid. Proteste e tensione alle stelle Coronavirus nel Lazio: casi di importazione da ben 26 paesi diversi Ad oggi i casi di importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 paesi diversi. Da domani inizieranno i test su base volontaria presso il terminal bus a Tiburtina. E’ pronta l’ordinanza. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fattoquotidiano : CORONAVIRUS Infezioni in aumento in Francia, Spagna e Regno Unito. E nel mondo [di @Achimporta] #edicola #27luglio - Agenzia_Italia : In #Cina i nuovi contagi da #COVID19 sono ai massimi da marzo. - Sabrina02474281 : Per il rispetto del Mondo : L’associazione degli imbecilli si è riunita per confermare che nel loro cervello c’è so… - MarsicaW : PESCARA - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3369 casi positivi al Covid 19, diagnostica… -