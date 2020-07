Coronavirus nel Lazio, 13 nuovi casi, 8 vengono dall’estero. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di martedì 28 luglio 2020) ‘Oggi abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita. Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman. Nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri. Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall’Arabia Saudita. Un secondo caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fattoquotidiano : CORONAVIRUS Infezioni in aumento in Francia, Spagna e Regno Unito. E nel mondo [di @Achimporta] #edicola #27luglio - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Perù, 900 #donne scomparse durante il #lockdown - MFA1986 : @azangrillo ieri 330 Mila casi di #coronavirus nel mondo. Il massimo da inizio pandemia. Il virus è scomparso...menomale! - DiegoVaschetti : Nel mondo i casi di Covid stanno di nuovo aumentando e qui c’è Salvini che si rifiuta di mettere la mascherina. Tut… -