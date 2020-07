Coronavirus, negli Usa 57mila nuovi contagi. Belgio, coprifuoco notturno ad Anversa (Di martedì 28 luglio 2020) Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore . Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei decessi si è aggravato a ... Leggi su quotidiano

Tg3web : Un'azienda su cinque, in Italia, è guidata da donne. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni ma frenato ora dalla… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Altri 57mila contagi e 680 decessi negli Usa La provincia belga di Anversa impone il coprifuoco nottur… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - tulisso : Coronavirus, altri 57mila contagi e 680 decessi negli Stati Uniti - CettinaCaminiti : RT @SkyTG24: Coronavirus, Sileri: 'Tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti' -