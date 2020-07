Coronavirus, negli Usa 57 mila nuovi casi: Trump torna a spingere i governatori sulle riaperture. In Belgio scatta il coprifuoco notturno (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Usa SAUL LOEB / AFP Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, risultato positivo al CoronavirusI contagi di Coronavirus negli Stati Uniti sono saliti di 57.039 nelle ultime 24 ore, con 679 nuovi decessi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il totale dei casi è cresciuto a 4.290.237, mentre le vittime sono 148.201. La pandemia negli Usa segna un rallentamento nelle ultime due settimane, con una crescita del 13% dei contagi, abbastanza per spingere il presidente Donald Trump a tornare parzialmente sulla linea del passato, con una pressione maggiore alle riaperture negli Stati ancora alle ... Leggi su open.online

Tg3web : Un'azienda su cinque, in Italia, è guidata da donne. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni ma frenato ora dalla… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - luca_rondena : Facile negare la gravità del Covid parlando da una grande stanza dorata di Palazzo Madama. Provate a farlo a Bergam… - AdrianaSpappa : RT @EasyInve: Zero decessi per quattro giorni consecutivi in #Lombardia. E per una settimana di fila in provincia di #Bergamo. Una serie po… -