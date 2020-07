Coronavirus: morto a 45 anni cronista sportivo molto amato (Di martedì 28 luglio 2020) Un altro decesso ‘eccellente’ per Coronavirus, stavolta in Brasile: morto a 45 anni Rodrigo Rodrigues, cronista sportivo molto amato dal pubblico. Il conduttore televisivo brasiliano Rodrigo Rodrigues, appassionato cronista di calcio e sport in generale, è morto all’età di 45 anni, due settimane dopo aver contratto il COVID-19. La notizia ha fatto il giro dei … Leggi su viagginews

