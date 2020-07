Coronavirus: Mattarella-Steinmeier, 'Italia e Germania sempre vicine' (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "I gesti di solidarietà che si sono susseguiti in una rete che conta più di 400 gemellaggi tra città Italiane e tedesche hanno rappresentato importanti segnali che hanno infuso coraggio e speranza nel corso di questa crisi. Che si sia trattato di videomessaggi, donazioni o anche semplicemente di scambi di informazioni sulla situazione locale e su come poter aiutare nel modo migliore: tutto questo ha dimostrato che Italiani e tedeschi sono vicini gli uni agli altri, anche e in particolar modo in tempi difficili". Lo scrivono i presidenti della Repubblica Italiano, Sergio Mattarella, e tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera congiunta ai sindaci dei Comuni Italiani e tedeschi gemellati. L'intento, spiega una nota del Quirinale, ... Leggi su iltempo

