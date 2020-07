Coronavirus: Mattarella-Steinmeier, ‘Europa autentica supera confini nazionali’ (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Con il vostro grande impegno, spesso di carattere fortemente personale ‘dai programmi di scambi scolastici, ai progetti di volontariato, fino alla cooperazione tra le grandi città nella rete C40 per una maggiore tutela ambientale’ rappresentate da sempre, anche al di là di questa crisi, un’Europa autentica e reale che supera i confini nazionali”. Lo scrivono i presidenti della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, e tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera congiunta ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati. “I legami variegati e le amicizie così nate -proseguono i due Capi di Stato- sono un bene inestimabile che proprio in questi tempi estremamente difficili rendono l’Europa ... Leggi su calcioweb.eu

