Coronavirus, le news dal Mondo: 80mila nuovi casi tra USA e Brasile, in Belgio nuove misure per evitare il lockdown (Di martedì 28 luglio 2020) I casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 16.426.919: è quanto riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 653.353, mentre le guarigioni sono 9.531.059. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 57.039 nuovi contagi e 679 decessi, secondo la JHU. Il totale sale rispettivamente a 4.290.237 e 148.201. Altri 23.000 nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Brasile dove i contagi totali sono arrivati a 2.442.375. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 614, facendo salire il bilancio a 87.618. In Belgio scattano nuove drastiche restrizioni per evitare il lockdown totale per l’aumento di ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus nel mondo, Trump assicura: "Ricerca sul vaccino procede in tempi record". Belgio, ad Anversa scatta il coprifuoco notturno

Moderna in rally nel premarket a Wall Street, al via fase III test vaccino anti Covid-19

DiaSorin rimbalza dopo quattro sedute consecutive in rosso

