Coronavirus, la Germania ora ha paura: “Situazione molto preoccupante” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus in Germania, solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 633 nuovi casi. Richiesta di test per chi viene da paesi a rischio Si fa sempre più complicata e difficile la situazione Coronavirus in Germania. Gli ultimi dati epidemiologici non sono per nulla confortanti e anzi, fanno lanciare un grido di allarme. Nelle ultime ventiquattr’ore c’è stato un aumento di casi registrati che sono arrivati a seicentotrentatré. Nella giornata precedente, invece, i nuovi contagi avevano toccato quota trecentoquaranta. Lothar Wieler, direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), l’organizzazione deputata al controllo delle malattie infettive in Germania, ha detto che con gli ultimi dati disponibili la situazione “è ... Leggi su bloglive

