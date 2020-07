Coronavirus, la Cnn: “La Russia approverà il vaccino tra 2 settimane” (Di martedì 28 luglio 2020) La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funzionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10 agosto, o anche prima, per l’approvazione del vaccino , sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca. “E’ un momento Sputnik”, sostiene Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo, che finanzia le ricerche per il vaccino, riferendosi al lancio del primo satellite al mondo nel 1957 da parte dell’allora Unione Sovietica. “Gli americani rimasero sorpresi quando sentirono i bip dello Sputnik. E’ lo stesso col vaccino. La Russia ci arriverà per prima“. La Russia, sottolinea la Cnn, non ha ... Leggi su meteoweb.eu

simo26110561 : RT @nonstoasinistra: 'Facebook, Twitter e YouTube puliscono le piattaforme di video virali facendo false affermazioni sul coronavirus'. htt… - biif : @FreeGatteo @PaoloBarca9 @GioChirilly Sei un ipocondriaco sadico - Mariann84321559 : RT @nonstoasinistra: 'Facebook, Twitter e YouTube puliscono le piattaforme di video virali facendo false affermazioni sul coronavirus'. htt… - nonstoasinistra : 'Facebook, Twitter e YouTube puliscono le piattaforme di video virali facendo false affermazioni sul coronavirus'. - ElezioniUsa : #COVID19: il Consigliere di Sicurezza Nazionale, #RobertOBrien, #positivo al COVID-19 secondo la @CNN. Si tratta de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cnn Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Ok del Senato su proroga dello stato di emergenza Fanpage.it Vaccino Covid-19, Russia: «Pronto in due settimane»

La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funsionari russi che sostengono di lavorare ...

Belgio, scatta coprifuoco notturno La Germania sconsiglia viaggi in Spagna

Resta alto l'allarme in Europa con la ripresa dei contagi a macchia di leopardo in molti Paesi: la Germania frena sui viaggi in alcune regioni della Spagna e il Belgio arriva a una misura drastica com ...

La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funsionari russi che sostengono di lavorare ...Resta alto l'allarme in Europa con la ripresa dei contagi a macchia di leopardo in molti Paesi: la Germania frena sui viaggi in alcune regioni della Spagna e il Belgio arriva a una misura drastica com ...