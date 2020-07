Coronavirus, la Bce alle banche europee: stop ai dividendi fino a gennaio 2021. “Limitare anche bonus ai supermanager” (Di martedì 28 luglio 2020) Parola d’ordine: prudenza. La Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde vede ancora nero nei cieli europei a causa del Coronavirus. Per questo, sono state prolungate fino a gennaio 2021 le raccomandazioni alle banche del continente (finora valide fino a ottobre) in materia di dividendi e retribuzioni dei manager. Francoforte chiede agli istituti di “adottare una estrema moderazione” nell’erogare bonus ai propri vertici “per preservare il capitale durante la crisi”. E soprattutto invita a non staccare cedole agli azionisti, né a effettuare operazioni di riacquisti delle azioni proprie. Una decisione che “non è stata presa alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

Parola d’ordine: prudenza. La Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde vede ancora nero nei cieli europei a causa del coronavirus. Per questo, sono state prolungate fino a gennaio 2021 le r ...

È stato ribadito che gli istituti europei non potranno effettuare operazioni di buyback per ragioni di cautela a causa degli effetti della pandemia sui conti delle banche ...

