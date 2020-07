Coronavirus, Italia: in crescita contagi e decessi, il bollettino del 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Al principio erano stati diffusi dati inesatti circa l’odierno bollettino della Protezione Civile con tutti i numeri relativi all’epidemia di Coronavirus. Non sono 181 ma 212 i nuovi casi di contagio in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria. Coronavirus: in salita nuovi positivi e decessi 246.488 i casi totali di Covid-19 in Italia, numero aggiornato a data odierna, 28 luglio. 212 i nuovi casi di contagio, 53 dei quali registrati in Lombardia; 29 in Campania; 20 in Emilia-Romagna e 24 in Veneto. Al momento in Italia sono 12.609 le persone attualmente positive al virus cui 11.820 in isolamento domiciliare, 40 ricoverate in terapia ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - Italia_Notizie : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - TntLuca : RT @Leonardobecchet: Con una densità di abitanti per kmq infinitamente inferiore all'Italia (e senza la pianura padana) gli USA hanno molti… -