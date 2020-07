Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Tabella e dati sul Covid del 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia . Dopo il calo dei contagi per due giorni consecutivi , si attendono a breve gli aggiornamenti del Ministero della Salute su casi, attualmente ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - repubblica : Coronavirus, al Senato il convegno dei 'negazionisti'. Salvini: 'Non metto la mascherina'. Sgarbi: 'In Italia non c… - lucarango88 : ?? Dati #Italia #Coronavirus #28luglio Casi positivi + 202 (246.488 +0,08%) Guariti +163 (198.756 +0,08%) Deceduti… - Marco_Zum : Gianfranco Vissani suona la sveglia al governo: 'Tutti quei militari sulle spiagge creano terrorismo, la gente sc... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 170 nuovi casi e 5 vittime Il Sole 24 ORE Da AdF un fondo di solidarietà per le imprese locali

Sostegno alle attività economiche colpite dal lockdown: l’azienda istituisce un fondo di 300mila euro per ridurre l’impatto del Covid-19. Renai: “Una scelta importante per sostenere le imprese locali ...

Zalando e Poste Italiane: 20.000 punti di ritiro e resi

Zalando annuncia una nuova partnership con Poste Italiane che ha lo scopo di estendere la flessibilità in una proposta di convenienza best-in-class agli italiani che acquistano online. A partire dal 2 ...

